За добу в області 122 випадків коронавірусу

Зо 3 тисячі нових випадків COVID-19 зафіксували минулої доби в Україні. З них 122 – на Дніпропетровщині. Більшість в обласному центрі. У країні досі діють правила помаранчевої карантинної зони. Втім дотримуються їх не всі. Держпродспоживслужба продовжує моніторити об’єкти господарювання і результати невтішні. За минулий тиждень в області виявили 134 порушника.

По Україні за останню добу кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 збільшилась майже на тисячу. В лідерах залишаються Харківська, Івано-Франківська, Запорізька та Полтавська області. А також Київ. На Дніпропетровщині добовий показник теж збільшився. Втім тижневий моніторинг позитивний.

Завантаженість ліжок по області складає 25%. Але ситуація може швидко погіршитись, кажуть в Держпродспоживслужбі. Останні перевірки показали, що протиепідемічні заходи грубо порушуються. За тиждень було відвідано майже тисячу обєктів господарювання. Акцент зробили на продовольчих магазинах та ринках.

Щеплення від коронавірусу в Україні розпочнеться найближчими тижнями. В межах програми COVAX ми отримаємо 117 тисяч вакцини. Але протягом першого півріччя, обіцяють в уряді, до нас надійде від 2 до майже 4 мільйонів доз AstraZeneca. Щойно це трапиться, препарат розподілять між працівниками лікарень, які працюють із пацієнтами з COVID-19. Коли відбудеться масове щеплення й досі невідомо. Втім у МОЗ вже заявили, що записатись на процедуру можна буде через сімейного лікаря, кол-центр або порталу, який зараз розробляють.

Це що стосується першої щеплення. На другий етап пацієнта записуватиме виключно лікар. До того ж в міністерстві всі данні фіксуватимуть в електронному виді.

Тим часом коли Україна тільки но готується до перших кроків імунізації, наприклад, в Ізраїлі вже провакциновано третину населення. А в США щеплення отримали понад 30 мільйонів громадян.