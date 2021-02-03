Мешканці вулиці Гусячої потерпають через постійні підтоплення

У гумових чоботах за будь-яких обставин. Саме так пересуваються мешканці вулиці Гусячої, що в АНД районі. Через постійні підтоплення усе навкруги вкрито багнюкою. А місцева малеча ризикує потонути, коли розливається річка Гнилокіш. Чи збираються у міськраді покращити умови життя цих платників податків — знають наші журналісти. Більш детально — Софія Куценко.

Глибокі калюжі та багнюка майже по коліно. На суцільне грязьове озеро перетворюється вулиця Гусяча щоразу після рясних опадів. Причиною тому ось ця річка під символічною назвою Гнилокіш, яка постійно виходить з берегів.

Юлія переїхала у цей район лише рік тому і вже пізнала всі тонкощі тутешнього життя. Перше підтоплення справило на неї незабутнє враження. Тоді після сильного дощу ГнилокІш залила чи не на всю вулицю. Далі підтоплення ставалися все частіше та набирали більших масштабів. Вихід з ситуації Юлія вбачає в очищенні річкового дна.

Вже звикла та пристосувалася до постійної багнюки пані Альбіна. Жінка вже й забула, коли востаннє взувала туфлі або босоніжки. Найнеобхідніший предмет гардеробу на будь-яку пору року тут гумові чоботи. Без них вулицею просто не пройти.

Ця дорога веде до магазину та поліклініки. Щоденно нею користуються і школярі. Батьки бояться за безпеку дітей, адже інколи тут взагалі не видно, де починається річка. Були випадки, коли діти провалювалися у воду.

Вперше Гнилокіш вийшла з берегів на початку 70-х. Тоді вода пішла у будинок Людмили Григорівни. З того часу це постійне явище по всій вулиці. За чутками тут був встановлений насос для відкачки води, утім місцеві його ніколи не бачили.

Люди вже багато років благають про допомогу міськраду. Але коштів на очищення річки та відкачку води не виділяють. Кілька років тому на вулиці розвантажили фуру зі шлаком, аби люди самостійно засипали собі дорогу.

Постійні підтоплення просто нищать домівки по вулиці Гусячій. До плісняви та грибку додаються тріщини, які впливають на стан фундаменту та конструкцій.

У міськраді ж кажуть — проблему підтоплення має розвязати нова адміністрація АНД району. За її дорученням комунальники обстежили зливний колектор, який виявився повністю забитим. Тепер постало питання його термінового очищення.

В районі також взяли під опіку найбільш постраждалий від підтоплення будинок. Там проживає старенька бабуся. Наразі їй постачають усе необхідне.

Щоб осушити вулицю Гусячу необхідне перепланування. Це завдання не на один рік. Втім проблемою все ж таки обіцяють зайнятися.