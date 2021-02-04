У парках продовжують використовувати технологію мульчування

Спиляні гілки — як добриво для нових саджанців. У парках Дніпра продовжують використовувати технологію мульчування. Мовляв, й для дерев корисно, й зелені зони не захаращуються. Як саме відбувається процес — на власні очі бачили наші журналісти. Подробиці далі.

Гілку за гілкою з кожного дерева спилює пан Вацлав. За робочий день чоловік обробляє з десяток зелених насаджень. Сьогодні працює у парку Богдана Хмельницького. Порається тут за допомогою чудернацького пристрою, який ззовні нагадує пилку, щоправда, модернізовану.

Після спилювання гілки не вивозять на смітники. Їх просто у парку подрібнюють на мульчу.

До мульчування у Дніпрі повернулися нещодавно. Сам процес проводять щороку узимку. Рештками спиляних гілок удобрюють квітники та молоді саджанці дерев. Завдяки цьому поліпшуються агрономічні властивості ґрунтів та ефективність мінеральних добрив.

Спилювання гілок та мульчування дерев проводять на території усіх парків Дніпра. У такий спосіб також борються із захаращенням зелених зон.