Мешканці житломасиву Парус обурені будівництвом кіосків у зеленій зоні

“Ні” – МАФам. Мешканці будинку на житломасиві Парус обурені будівництвом кіосків у себе під вікнами. Без попередження невідомі почали огороджувати зелену зону та готуватись до робіт. Начебто й дозвіл від міської ради у компанії є. Та як воно насправді — розбирався наш Єгор Ромахло.

Лише потрощені дошки посеред зеленої зони. Саме тут невідомі запланували будівництво МАФів. Вже й територію намагалися огородити. Та довго цей імпровізований паркан не простояв.

Раптово і без попереджень. Саме в таких словах мешканці Парусного провулка описують появу паркану біля свого будинку. Невідомі швидко сколотили огородження з дошок. І залишили ось таку записку. Мовляв, ця земля тепер орендована.

Чекати на реакцію місцевих довго не довелося. Обурених — вистачає.

Та й паркан дуже скоро перетворився на брухт. Хоча мешканці припускають — то все через сильний вітер. Найбільше ж людям шкода дерев, які тільки но встигли висадити. Тепер їх знищили.

У міськраді вже відреагували на протест мешканців Парусу. Ось таким постом на сайті мерії. Повідомлення коротке — мовляв, забудова законна.

“Ця ділянка була віддана в оренду за результатами відкритих земельних торгів, проведених у березні 2020 року. Як зазначено у договорі оренди, тут планується будівництво комплексу торговельно-побутового призначення.”

Однак, місцеві налаштовані на боротьбу. Віддавати зелену зону під будівництво кіосків люди не збираються. Вже почали збирати підписи під зверненням до місцевого депутата Северина Маринчука. Який, своєю чергою, каже — до компанії, що почала тут роботи, дуже багато питань.

Саме тому забудова цієї зеленої зони буде обговорюватись у мерії. Принаймні, міський депутат пообіцяв тримати цю ситуацію на контролі.