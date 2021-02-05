Художні гімнастки готуються до перших після локдауну серйозних змагань

Кубок України з художньої гімнастики призначений на початок березня й пройде у Дніпрі. Двісті п’ятдесят кращих спортсменок представлять індивідуальні й групові програми. Через дотримання карантинних вимог протиборство чемпіонок пройде без глядачів. Чи готова збірна області до випробувань — далі у сюжеті.

Вихованки Дніпропетровської школи художньої гімнастики в групових вправах традиційно вважаються законодавцями моди.

Через карантинні норми, тренування проходять за скороченою схемою, та все ж на цих змаганнях наші гімнастки небезпідставно розраховують на високі місця.

Напередодні відповідальних стартів дівчата щодня тренуються по дві години зранку і ввечері. Намагаються кожну хвилину використовувати по максимуму. Виконати все, що вимагає прискіпливий і суворий наставник.

Тільки за умов неймовірної самовіддачі та наполегливості, можна розраховувати на успіх.

Очікується, що безсумнівним фаворитом кубку України будуть вихованки легендарної київської “Школи Дерюгіних”, з яких більшістю і сформована збірна України. Проте вдома й стіни допомагають. Тому наші дівчата сповнені рішучості поборотися за медалі найвищого ґатунку.