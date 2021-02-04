На правовому рівні визнана дистанційна зайнятість

Гарна новина для тих, хто знайшов переваги у роботі вдома. Верховна Рада ухвалила закон, який на правовому рівні визнає дистанційну зайнятість. Передбачено два її види: віддалена і надомна. В цілому роботодавець може перевести компанію чи підприємство на гнучкий режим. Дозволяється поєднання дистанційки з роботою у звичайному режимі за умови узгодження графік з усіма сторонами. Законне право працювати з дому мають і жінки, в яких є дитина віком до 3-х років.

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