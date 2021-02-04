На правовому рівні визнана дистанційна зайнятість

04.02.2021 18:43

Гарна новина для тих, хто знайшов переваги у роботі вдома. Верховна Рада ухвалила закон, який на правовому рівні визнає дистанційну зайнятість. Передбачено два її види: віддалена і надомна. В цілому роботодавець може перевести компанію чи підприємство на гнучкий режим. Дозволяється поєднання дистанційки з роботою у звичайному режимі за умови узгодження графік з усіма сторонами. Законне право працювати з дому мають і жінки, в яких є дитина віком до 3-х років.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Мешканці житломасиву Парус обурені будівництвом кіосків у зеленій зоні

04.02.2021 18:52

В області + 223 нових випадки COVID-19

04.02.2021 18:41

Стартував проєкт “Допоможи онкохворій дитині”

04.02.2021 18:36

У Дніпрі закривають єдиний шахово-шашкововий клуб

04.02.2021 18:31

У парках продовжують використовувати технологію мульчування

04.02.2021 18:21

Мешканці вулиці Гусячої потерпають через постійні підтоплення

03.02.2021 18:55
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com