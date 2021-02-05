Якщо все життя хотілося танцювати балеті — треба просто зробити це

Втілити дитячу мрію! Якщо все життя хотілося танцювати в балеті, стати на пуанти й приміряти пачку — треба просто зробити це, вважають в аматорській студії класичної хореографії “Крила”. Там спростовують стереотип, що високе танцювальне мистецтво доступне лише для молоді. Про заняття балетом тих, хто вирішив їм зайнятися у дорослому віці, дивіться у сюжеті Ірини Каблоцької.

Ці танцюристки дуже різні, але їх поєднала любов до балету. Виникнення цієї студії класичної хореографії для всіх охочих можна вважати дивом. Його могла створити лише натхненна людина. Такою є Поліна Бадаква. У дитинстві їй пояснили, що балет справа обраних і не треба навіть мріяти.

Історій, пов’язаних із прагненням до життєвої гармонії, дуже багато. І в кожної танцівниці своя.

Мікробіолог і вірусолог, доцент кафедри біотехнологій університету, Ірина не має жодних комплексів. І каже, що зустріч із балетом — знак долі.

І чому б не навчитися танцювати партію найвідомішого лебедя? До речі, вона навіть була окремим номером у концерті.

Ще одна балерина, Ганна Шпак, розповідає про те, як її колеги довго не могли зрозуміти, чому в неї так змінилася постава й хода.

Ганна й не тримала це у секреті. Її змінив балет.

Анастасія Ємець з дитинства знала, чим хоче займатися. Танцює дівчина з трьох років. Тепер же вона вже викладачка хореографії. В неї наймолодші студійці.

Справжнє досягнення для викладачів — це коли їхні танцюристки із задоволенням виходять на велику сцену.

Феї, сильфіди, жизелі й німфи мають багато працювати у станка. Та не для того, щоб збирати оплески глядачів, а щоб самим отримати крила.