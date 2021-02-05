Як допомогти людині з епілепсією під час нападу?

За даними ВООЗ, у світі на епілепсію страждають близько 76 мільйонів людей. В Україні — понад 52 тисячі. Хвороба проявляється у вигляді раптового нападу. Для когось він може стати смертельним. Тож як надати першу допомогу, мають знати усі. Напередодні Міжнародного дня боротьби з епілепсією госпітальєри Дніпра провели майстер-клас. Увага на екран!

За статистикою ВООЗ на епілепсію страждає кожен сотий. Але раптова втрата свідомості та судоми можуть статися навіть не у хворих на епілепсію. Тож варто вміти правильно надати допомогу. Під час нападу перш за все хворого треба укласти на підлогу та підставити під його голову руки.

Поки триває напад, варто засікти час — ця інформація потім знадобиться медикам — та викликати швидку. Коли судоми закінчаться, обов’язково варто перевірити, чи вільні дихальні шляхи.

Очистити ротову порожнину можна за допомогою серветки чи одягу. Якщо постраждалий не дихає, негайно почати серцево-легеневу реанімацію. В іншому випадку — повернути його на бік та чекати на медиків.

Чого категорично не можна робити під час активної стадії нападу епілепсії — запам’ятайте це на все життя:

1. НЕ поливати хворого водою, аби “привести до тями”.

2. НЕ робити штучне дихання під час судом.

3. НЕ стримувати або обмежувати рухи хворого.

4. НЕ вставляти до рота будь-які предмети.

Хворим на епілепсію лікарі радять суворо дотримуватися режиму прийому ліків та уникати факторів, що можуть спровокувати напад.

А також повісити на одяг чи сумку спеціальну позначку. У випадку нападу, вона допоможе оточуючим швидше зорієнтуватися.