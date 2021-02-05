З лікарні виписали хлопця, який потрапив під потяг неподалік Кам’янського

Вижив завдяки диву та професіоналізму медиків. З лікарні виписали п’ятикласника Костю, який ще наприкінці грудня потрапив під потяг неподалік Кам’янського. У хлопця була відкрита черепно-мозкова травма, численні забої та гематоми. Однак лікарям вдалося не тільки врятувати життя школяра, а й повністю його реабілітувати.

Він усміхнений та щасливий. Хоч й кроки даються ще не так легко. Півтора місяця за п’ятикласника Костю переймалася чи не вся країна. Зараз юнак хоче скоріше покинути лікарняні стіни.

Неподалік Кам’янського хлопця збив потяг, коли той переходив залізну дорогу. У стані коми його доправили до обласної дитячої лікарні. Перші 10 днів юнак перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Ключову роль у порятунку дитини зіграла стратегія, яку обрали медики. Для лікування Кості застосували спеціальні датчики.

І ця технологія дійсно спрацювала. Після реабілітації Костя вже може розмовляти та самостійно пересуватись. Залишились невеличкі проблеми з пам’яттю, але мати хлопчика впевнена — усе відновиться.

Вже сьогодні 11-річного хлопця виписують. І він нарешті повернеться до дому, де його вже зачекалися четверо братів та сестричка.