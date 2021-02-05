Холодним асфальтуванням збираються латати дороги взимку

05.02.2021 18:33

У Дніпрі представили нову технологію за якою ремонтуватимуть міські дороги взимку. Мова про так зване холодне асфальтування. Випробовування технології відбувались ще торік і результат визнали задовільним. Фахівці кажуть, цей варіант ідеально застосовувати для латання доріг у холодний період. Де все це вже відбувається — дивіться далі.

Латати ями, за допомогою холодного асфальту, розпочали з Кайдацького мосту у напрямку правого берега. Сам процес доволі швидкий і не забирає багато часу, як у робочих, так і в учасників дорожнього руху. Перед тим, як залити будівельним матеріалом яму, потрібно її ретельно вичистити, а потім прогріти.

Перевага технології в тому, що її можна застосовувати навіть в найсуворішу погоду. Тобто, якщо потрібно терміново усунути вибоїну на дорозі, зробити це за допомогою холодного асфальтування — цілком реально. За для цього використовують спеціальну техніку.

Спеціалісти одразу наголошують, такий ремонт недовговічний та тимчасовий. Оскільки взимку асфальтні заводи не працюють, їхню продукцію неможливо придбати. Сухий асфальт в цьому випадку рятує.

Тимчасові ремонти ям розпочали з мостів, далі — підуть по основним магістралям міста, де вибоїни загрожують спровокувати аварійні ситуації.

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