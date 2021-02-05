Знайшли дитину у вигрібній ямі

05.02.2021 18:48

В історії з сурогатною матір’ю, в якої начебто вкрали немовля, нові приголомшливі подробиці. Кінологи виявили тіло новонародженого на території будинку жінки у Діївці. Породілля одразу ж відмовилась від своїх показань про крадіїв. Наразі криміналісти встановлюють, чи народилося немовля живим. Це вплине на те, яке покарання очікуватиме жінку — декілька років тюрми чи довічне ув’язнення.

“Поліцейськими перекваліфіковано провадження за частину 2 статті 115, це умисне вбивство малолітньої дитини. Зараз медики призначили додаткову експертизу, тому зарано говорити про причину смерті.”

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