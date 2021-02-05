Працівники ДСНС перевіряють будинки для літніх людей

Пожежна сигналізація, що дійсно працює, світлові позначки, наявний план евакуації та достатня кількість вогнегасників. За такими параметрами у Дніпрі перевірили будинки для літніх людей та осіб з інвалідністю. Чи знайшли порушення та чи безпечно там перебувати стареньким — розповість Софія Куценко.

Моторошна новина про загибель у пожежі 15 пацієнтів будинку для літніх людей у Харкові сколихнула усю країну. Перевірки таких пансіонатів наразі тривають чи не в кожному місті. Сьогодні — черга Дніпра.

П’ятиповерхова будівля на виїзді з міста — пансіонат для відпочинку літніх людей. У сезон тут приймають до 260 відвідувачів. Через пандемію мешканців поменшало, але заклад продовжує працювати. У коридорах — плани евакуації та щитки для гасіння пожежі. А ще датчики пожежної сигналізації. У спальних кімнатах розетки встановлені без порушень, а на вікнах немає ґрат. Для додаткової безпеки на подвір’ї встановили резервуар з водою, аби за необхідності, рятувальникам можна було до нього під’єднатися.

Єдиний недолік, який тут знайшли — матеріал, яким обшиті стіни у коридорах. Він не відповідає нормам у повному обсязі. А ще на деяких поверхах відсутні двері на сходовий майданчик.

За наявними недоліками інспектор склав акт. Адміністрація закладу ж обіцяє усунути їх вже найближчим часом.

А ось у дитячому реабілітаційному центрі з порушень лише шафа, яка трохи заважає вільному руху коридором. Також інспектор не дорахувався одного вогнегасника. Як виявилось, він на техогляді. В іншому — все згідно з правилами.

Керівництво реабілітаційного центру запевняє, що шафу приберуть вже сьогодні. А ось вогнегасника доведеться дочекатися. Та сподіваються, що він їм не знадобиться. Але у разі чого готові до надзвичайних подій.

Загалом протягом двох місяців, за дорученням Прем’єр-міністра Україні, позапланово перевірять усі готелі, хостели та інтернати, де перебувають літні люди та особи з інвалідністю. У випадку виявлення гострих порушень, на заклади складатимуть акти та штрафуватимуть. До речі, санкція за порушення будь-якої серйозності складає лише 51 гривню.

На Дніпропетровщині протягом цього часу планують перевірити близько двохсот об’єктів, де перебувають старенькі та особи з інвалідністю.