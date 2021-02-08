ІНТЕРПАЙП і «Дніпровська політехніка» відкрили четвертий сезон навчання мехатроніці

У лютому стартує четвертий безкоштовний курс навчання мехатроніці для старшокласників і студентів ПТУ. Організатори проєкту – українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП і НТУ «Дніпровська політехніка». Заняття проходять на базі лабораторій Interpipe Mechatronic Lab, відкритих спеціально для отримання практичних навичок в цій сучасній технічній спеціальності. У цьому році курс повністю пройде онлайн.



Якщо ще кілька років тому про мехатроніків не знали, то тепер це слово не викликає подиву. Через кілька років без мехатроніка не зможе обходитися жодне сучасне підприємство. Такі фахівці потрібні, щоб правильно обслужити, запрограмувати і налаштувати автоматизоване і роботизовані обладнання.

Начальник управління комунікацій ІНТЕРПАЙП Людмила Новак зазначила: «З кожним роком курс, відкритий спільно з «Дніпровською політехнікою», збирає все більше школярів і студентів. Ми починали з групи в 20 осіб, а в минулому році тут навчалися вже більше 120 підлітків. І це не дивно. Ми оснастили лабораторії Interpipe Mechatronic Lab сучасними німецькими конструкторами, вчитися на такому обладнанні і захоплююче і приємно. Для нас це – інвестиція в майбутнє: для управління і роботи з сучасним обладнанням нам потрібні саме такі фахівці».

Цього року, враховуючи карантин, програма буде проходити в онлайн-форматі. Взяти участь в Interpipe Mechatronic Lab зможуть школярі та учні ПТУ Дніпра і області. Участь в програмі командна: в шкільних командах – по 2 людини, в командах профтеху – по 3 людини від одного навчального закладу. У фіналі програми команди позмагаються за звання кращих та приємні призи.

За словами Сергія Худолея, доцента кафедри електроприводу НТУ «Дніпровська політехніка» та куратора проєкту: «В минулому році нам довелося адаптуватися до карантинних реалій і зробити програму дистанційною. І ми зробили все, щоб вона нітрохи не поступалася очної. Учасники віддалено підключаються до конструкторів для їх програмування. При цьому можуть спостерігати з вебкамери за всім, що відбувається. Сезон-2021 також повністю пройде в онлайн форматі, з вебінарами, практичними завданнями, відбірковим туром і фіналом».

У сезон-2021 планується залучити до участі 30 шкіл і 30 ПТУ. А всього за час існування програми в ній пройшло навчання понад 500 дітей.

Навчання буде проходити з березня по травень. Записатися на курс можна до 15 лютого 2021 року:

– для студентів коледжів, технікумів та ПТУ https://cutt.ly/DkwUSik

– для старшокласників https://cutt.ly/SkwTfCG

Довідка:

Interpipe Mechatronic Lab – безкоштовна освітньо-тренувальна програма по мехатроніці для школярів і студентів. Програма розроблена експертами Дніпровської Політехніки і проводиться в класах і на обладнанні, придбаному компанією ІНТЕРПАЙП. Навчання проводиться протягом 3-х місяців, в травні 2021 буде проведено фінал на якому визначать кращі команди в кожній лізі.

ІНТЕРПАЙП – українська промислова компанія, виробник безшовних труб і ж / д коліс. Продукція компанії постачається більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2020 році ІНТЕРПАЙП реалізував 662 тис. тонн готової продукції, в тому числі – 192 тис. тонн ж / д продукції. Продажі ж / д продуктів здійснюються під брендом KLW.

У ІНТЕРПАЙП працюють 11 тис. співробітників. У 2020 році Компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 2,54 млрд. грн.

НТУ «Дніпровська політехніка» – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, багатогалузевий технічний університет, найстаріший заклад вищої освіти в місті Дніпро, перша установа вищої гірничої освіти України. В університеті працює близько 700 викладачів, серед яких – близько 200 докторів наук і професорів, 400 кандидатів наук, доцентів, члени НАН України та галузевих академій, лауреати державних премій. В університеті навчається близько 8,6 тис. студентів.