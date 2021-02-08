Зарядні станції для електрокарів зявилися у спальних районах

Підзарядити електрокар більше не проблема. У Дніпрі станції для таких машин встановлюють на паркуваннях у спальних районах. Скористатися ними можна через мобільний додаток. Скільки доведеться сплатити за “заправку” та де шукати електростанції — дивіться далі.

Щовечора на цьому паркуванні Артем залишає свою автівку. Тут не тільки безпечно, а і можна підзарядитися. На електрокарі чоловік їздить близько року. Раніше “заправлявся” в іншому місці, зараз же електростанція з’явилася просто під будинком. Ба більше, вона виявилася дешевшою. Адже сплачувати потрібно за час. А ще — пістолет для зарядки можна заздалегідь зарезервувати.

Таких заправок на паркуваннях міста поки що 15. Вони розташовані виключно у спальних районах. На кожній — інструкція з використання. Аби підзарядитися, необхідно завантажити мобільний додаток та внести оплату.

Станція має два пістолети, тож може одночасно зарядити дві автівки. Вартість — 25 гривень за годину. У міськраді кажуть: цьогоріч таких електрозаправок на стоянках побільшає.

Перші п’ять із запланованих запрацюють вже у найближчим часом.