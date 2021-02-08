В обласному управлінні Держпродспоживслужби запрацювало єдине вікно

До Держпродспоживслужби України протягом місяця надходить близько 60 тисяч звернень. Розібратися у тонкощах роботи цієї організації сторонній особі важко. Іноді розв’язання проблеми гальмує неправильно оформлена заява. Тепер система значно спростилася. Адже в обласному управлінні Держпродспоживслужби відкрите єдине вікно.

Хто буде займатися вашим питанням у Держпродспоживслужбі? Як розібратися — до якого підрозділу надати заяву і що в неї потрібно вказати? Все це можна тепер владнати не відходячи від стійки консультативного центру, що відкрився у головному управлінні. Саме тут діловоди знайдуть і будь-який документ або довідку.

Співробітники оцінили нововведення. Адже тепер не треба довгий час роз’яснювати відвідувачам що і як робити.

“Він зразу може написати заяву і подати її до “єдиного вікна”. Не треба ходити по кабінетах, когось шукати, все буде вирішуватися у цій залі.”

Відкриття таких центрів в усіх областях дуже важливе, вважає голова Держпродспоживслужби.

Прийом громадян, роз’яснення правильного подання документів, закріплення звернення за відповідним фахівцем, все це зробить систему більш ефективною.

Багато дніпрян знайомі з онлайн системами органів влади. Завдяки ним роблять запити й отримують відповіді. Тож диджиталізація Держпродспоживслужби цілком логічна.

Скористатися послугою єдиного вікна Держпродспоживслужби можна вже із сьогодні.