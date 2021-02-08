Епілепсія — не вирок. Кожен другий понеділок лютого світ відзначає Міжнародний день боротьби з епілепсією. Це одне з найпоширеніших неврологічних захворювань, на яке страждає близько 65 мільйонів мешканців планети. Про те як допомогти, а не зашкодити людині з епілепсією, та про винахід, що допоможе хворим передбачати напади недуги — Таїсія Скрипник розкаже.

Понад 65 мільйонів людей у світі живуть з нею і це робить її однією з найпоширеніших неврологічних хвороб. Сьогодні у Міжнародний день боротьби з епілепсією ми дізнаємося, як правильно допомогти людині під час нападу та чому епілепсії не варто боятися.

У 2014 Олександр пішов боронити країну на Схід, там отримав контузію, і як наслідок — в чоловіка регулярні епілептичні напади. Каже, свідомість втрачає щонайменше двічі на місяць.

Зазвичай це закінчується травмами, в кращому випадку синцями та саднами, іноді — переламами. Головне, каже чоловік, правильна реакція оточення в момент нападу.

Тому в першу чергу хворому необхідно викликати швидку, далі ж можна просто подбати про те, аби людина не нанесла собі додаткових травм, каже лікар-нейрохірург.

Адже це може закінчитися додатковими травмами як для хворого, так і для того, хто намагається йому допомогти, продовжує лікар.

Епілептичні напади виникають через патологічну активність у мозку, ця хвороба може бути як вродженою, так і набутою. В залежності від її природи й обирають метод лікування — зазвичай медикаментозний, але якщо ситуація потребує — хірургічний.

Аби допомогти людям з епілепсією, команда винахідників з Дніпра розробила унікальний пристрій — браслет, який завдяки спеціальним датчикам та програмному забезпеченню може передбачати напади та попереджати про них власника.

Тож людина зможе підготуватися до нападу, зайняти зручне положення та попередити оточуючих. Це, каже Сергій, має зменшити травматизм від падіння та спростити життя людей з епілепсією.

Проєкт побачить світ вже цією весною, люди зможуть придбати як готовий браслет, так і додаток, який можна встановити на власний фітнес-трекер.

За статистикою МОЗ епілепсію мають близько 100 тисяч українців. Всього ж у світі діагноз має кожна 26-а людина, а епілептичний напад ставався у кожного десятого жителя планети.