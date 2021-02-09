В області за минулу добу 71 новий хворий на коронавірус

Захворюваність на COVID-19 йде на спад, заявляють у МОЗ. Якщо упродовж першого тижня грудня було 89 тисяч нових хворих, то у лютому — 25,5 тисяч. Наступного тижня в Україні має стартувати вакцинація від COVID, вона добровільна та безплатна. У профільному міністерстві вкотре запевняють: вакцина, яка реєструється в Україні, безпечна. Тему продовжать мої колеги.

За останню добу в Україні маємо + 2656 нових інфікованих. Найбільша їх кількість в Івано-Франківській області – 525, Закарпатській – 276 й у Києві – 243. В Дніпропетровській області за минулу добу додався 71 новий хворий. Лікарі ж вкотре просять людей не розслаблятися.

Вже наступного тижня в Україні має розпочатися вакцинація проти COVID-19. Кабмін та органи влади активно до цього готуються. Зокрема, вже опрацьовано питання дотримання холодового ланцюга, що є необхідним для зберігання та транспортування вакцин. В держбюджеті ж на 21 рік на проведення компанії з імунізації закладено майже 4 мільярди гривень.

Втім влада зіткнулася з проблемою недовіри до щеплень та відмовою від вакцинації чималої частини населення. Тож глава держави обіцяє на особистому прикладі показати — це потрібно та безпечно.

Днями МОЗ обіцяє запустити спеціальний портал, де буде зібрана уся інформація щодо вакцинації проти COVID-19. Там же можна буде і стати в чергу на безплатне щеплення. Запис на вакцинацію обіцяють зробити максимально зручним для кожного.

За інформацією ж обласного департаменту охорони здоров’я, на першому етапі імунізації планують вакцинувати від COVID-19 майже 17 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Це медики, працівники та підопічні будинків для літніх людей. Щеплення робитимуть мобільні бригади. Їх в регіоні вже 37. Вони готові стартувати, тільки-но отримають вакцину.