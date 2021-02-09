До лікарні №16 Дніпра приєднають лікарню №12 та поліклініку №4

09.02.2021 19:05

Реорганізація медзакладів — у дії! До лікарні №16 Дніпра приєднають лікарню №12 та поліклініку №4. Це дасть змогу збільшити фінансування та розв’язати проблему вузьких спеціалістів у районах, твердять у мерії. Та чи збережуться робочі місця лікарів та персоналу і чи стане зручніше пацієнтам. Подробиці дізнавалась Софія Куценко.

Велика реабілітаційна база для стаціонарних хворих та міцний консультативний осередок для амбулаторних пацієнтів. Все це з’явиться у Дніпрі після об’єднання шістнадцятої лікарні №16 та №12 й поліклініки №4. Реорганізація дозволить не тільки розширити функції медзакладів, а й збільшити фінансування, тобто пакетів від НСЗУ.

Завдяки об’єднанню, у медзакладах відремонтують палати та придбають необхідне обладнання. Перші кроки у цьому напрямку у лікарні №16 почали робити ще до злиття. Торік за 130 мільйонів гривень придбали сучасні рентген-апарати: пересувний та два стаціонарних. Точно такі з’являться і в лікарні №12.

Крім того, у хірургічному відділенні вперше за 30 років оновили операційні. Тепер вони будуть сучасними.

Оновлення вже цьогоріч торкнеться і лікарні №12 та поліклініки №4. Що саме там робитимуть — обговорюватимуть спільно з керівництвом 16-ї. При цьому, медзаклади приведуть до єдиного стандарту. Також обіцяють, що після злиття всі робочі місця медиків та персоналу збережуться.

Теги: , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

На дорогах утворилася ожеледиця, яка завдала неабияких труднощів водіям

09.02.2021 19:10

В області за минулу добу 71 новий хворий на коронавірус

09.02.2021 19:00

Освітлення вулиці Короленка у Дніпрі відзначили на міжнародному конкурсі

09.02.2021 18:56

Благодійники допомогли соціальному центру, що залишився без фінансування

09.02.2021 18:53

У Дніпрі відкрився “Музей дитинства”

09.02.2021 18:47

Попередження про знесення з’явилося на сотнях гаражів у кооперативах

08.02.2021 18:53
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com