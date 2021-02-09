Реорганізація медзакладів — у дії! До лікарні №16 Дніпра приєднають лікарню №12 та поліклініку №4. Це дасть змогу збільшити фінансування та розв’язати проблему вузьких спеціалістів у районах, твердять у мерії. Та чи збережуться робочі місця лікарів та персоналу і чи стане зручніше пацієнтам. Подробиці дізнавалась Софія Куценко.

Велика реабілітаційна база для стаціонарних хворих та міцний консультативний осередок для амбулаторних пацієнтів. Все це з’явиться у Дніпрі після об’єднання шістнадцятої лікарні №16 та №12 й поліклініки №4. Реорганізація дозволить не тільки розширити функції медзакладів, а й збільшити фінансування, тобто пакетів від НСЗУ.

Завдяки об’єднанню, у медзакладах відремонтують палати та придбають необхідне обладнання. Перші кроки у цьому напрямку у лікарні №16 почали робити ще до злиття. Торік за 130 мільйонів гривень придбали сучасні рентген-апарати: пересувний та два стаціонарних. Точно такі з’являться і в лікарні №12.

Крім того, у хірургічному відділенні вперше за 30 років оновили операційні. Тепер вони будуть сучасними.

Оновлення вже цьогоріч торкнеться і лікарні №12 та поліклініки №4. Що саме там робитимуть — обговорюватимуть спільно з керівництвом 16-ї. При цьому, медзаклади приведуть до єдиного стандарту. Також обіцяють, що після злиття всі робочі місця медиків та персоналу збережуться.