Освітлення вулиці Короленка у Дніпрі відзначили на міжнародному конкурсі «LIT Awards». Це своєрідний “Оскар” у сфері вуличного дизайну. Незалежні експерти визнали дніпровську команду проєктувальників кращою серед сорока п’яти інших претендентів з різних країн. Кубок, який свідчить про перемогу, надіслали з Лос-Анджелесу, де розташована штаб-квартира міжнародного конкурсу.

Бульвар мистецтв на вулиці Короленка тепер відомий на весь світ, завдяки освітленню. Саме за нього дніпровський інноваційний проєкт здобув перемогу у щорічному конкурсі світлового дизайну «LIT Awards. Символічний кубок вручено міському голові просто під вуличними ліхтарями.

Серед 45 країн і понад 350-и проєктів журі обрало кращім дніпровський. Першість присудили у категорії пейзажного освітлення — на рівні із музеєм у Чанде, мостом Хебей Янча у Пекіні.

Освітлення вулиці Короленка дійсно унікальне — воно змінюється залежно від пори року, або святкових днів. Функціональне та естетичне рішення вразило незалежних експертів премії «LIT Awards».

Перемога дніпровської команди дизайнерів і проєктувальників у престижному конкурсі перша для України.

Світловий дизайн на Короленка втілено з глибоким розумінням архітектури й мінливості життя. Тут можна не лише прогулюватися, а й створювати власні інтерактивні інсталяції.