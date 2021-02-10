Кількість чиновників мерії скоротили майже на чверть

10.02.2021 18:42

Масштабна оптимізація триває. Вслід за об’єднанням лікарень, у Дніпрі взялись за чиновників. На сьогоднішній сесії їхню кількість скоротили майже на чверть. Створили й кілька нових департаментів, але без розширення штату. Усі подробиці — далі у сюжеті.

На позачерговій сесії міські депутати взялися за оптимізацію. Вони скоротили кількість чиновників та співробітників міських служб на 6,5 сотень людей. Тепер їх – 2141. Деякі комунальні підприємства ліквідують та передають свої функції іншим. Якісь об’єднують. Оптимізація дозволить економити значні кошти та спрямувати їх на розвиток міської інфраструктури. До речі під реорганізацію потраплять й кілька райадміністрацій.

Затвердили на сесії й 3-х заступників міського голови. Депутати також ухвалили рішення про створення кількох нових департаментів. Але без збільшення штату. Це, каже Борис Філатов, радше ефективне переформатування, проведене, за підсумками аудиту.

Та на цьому оптимізація не закінчиться. Вже на наступному етапі візьмуться за наведення ладу в будинках культури, бібліотеках, спортивних школах. Обіцяють скорочення персоналу, але насамперед адміністративного.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Затримали чоловіка, якого підозрюють у жорсткому вбивстві

10.02.2021 18:52

Палав торговельний центр, розташований у середмісті

10.02.2021 18:50

У Дніпровському метрополітені показали, як ремонтують свої вагонами

10.02.2021 18:47

В Новомосковську встановили ліхтарі на вулиці, де освітлення не було 40 років

10.02.2021 18:38

Представлена нова інсталяція за мотивами творчості найвідоміших сюрреалістів

10.02.2021 18:33

На дорогах утворилася ожеледиця, яка завдала неабияких труднощів водіям

09.02.2021 19:10
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com