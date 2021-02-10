Кількість чиновників мерії скоротили майже на чверть

Масштабна оптимізація триває. Вслід за об’єднанням лікарень, у Дніпрі взялись за чиновників. На сьогоднішній сесії їхню кількість скоротили майже на чверть. Створили й кілька нових департаментів, але без розширення штату. Усі подробиці — далі у сюжеті.

На позачерговій сесії міські депутати взялися за оптимізацію. Вони скоротили кількість чиновників та співробітників міських служб на 6,5 сотень людей. Тепер їх – 2141. Деякі комунальні підприємства ліквідують та передають свої функції іншим. Якісь об’єднують. Оптимізація дозволить економити значні кошти та спрямувати їх на розвиток міської інфраструктури. До речі під реорганізацію потраплять й кілька райадміністрацій.

Затвердили на сесії й 3-х заступників міського голови. Депутати також ухвалили рішення про створення кількох нових департаментів. Але без збільшення штату. Це, каже Борис Філатов, радше ефективне переформатування, проведене, за підсумками аудиту.

Та на цьому оптимізація не закінчиться. Вже на наступному етапі візьмуться за наведення ладу в будинках культури, бібліотеках, спортивних школах. Обіцяють скорочення персоналу, але насамперед адміністративного.