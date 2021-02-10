У Дніпровському метрополітені показали, як ремонтують свої вагонами

Заміна колісних пар, ремонт гальм та електродвигунів, реставрація салонів! У Дніпровському метрополітені показали, як слідкують за своїми вагонами 1995 року випуску. Ремонт кожного обходиться приблизно в 1 мільйон гривень. Подробиці — далі в сюжеті.

Рухомий склад Дніпровського метрополітену — це 45 вагонів 1995 року випуску. За нормами безпеки кожен має проходити капітальний ремонт після 500 тисяч кілометрів пробігу. У середньому це 7 років служби. Приводять до ладу транспорт ось у цьому цеху.

Тож іноді міняти деталь доводиться частіше. Також регулярно вагони треба підфарбовувати. Спеціальної камери, де транспорт можна було б обробляти з пульверизатора, тут немає. Тож усе доводиться робити звичайним пензликом. Пані Вікторія, каже, звикла.

Вагонам шкодить не тільки час. Салони постійно потерпають від вандалів, кажуть в ремонтному цеху. Найчастіше псують оббивку сидінь, дряпають вікна.

Ремонт одного вагону в середньому вартує мільйон гривень. Кожен фактично перезбирають наново.

Наразі в ремонтному цеху приводять до ладу 2 вагони, ще 3 – чекають своєї черги.