В Новомосковську встановили ліхтарі на вулиці, де освітлення не було 40 років

Спільними зусиллями розв’язали давню проблему. Інтерпайп НМТЗ купив ліхтарі. А комунальне підприємство проклало кабель і встановило їх там, де освітлення не було майже 40 років. Тепер на вулиці Садовій, що у Новомосковську, добре видно все навіть в темний час доби.

17-й квартал — так називають один з віддалених районів Новомосковська, де розташована вулиця Садова. Місцеві жителі страждали від того, що з настанням темряви вимушені пересуватись між будинками майже навпомацки.

Залізнична станція втратила своє значення, прожектори виключили й настала повна темрява. Жителі багато років вимагали встановити ліхтарі, але в планах комунальних підприємств міста на 2021 рік, як і раніше, цей район не значився. Активісти звернулися з проханням допомогти до депутата міськради від їхнього округу — Олександра Бугайова.

Новомосковський завод Інтерпайп НМТЗ закупив сучасні LED-ліхтарі, комунальне підприємство міськради проклало 550 метрів антивандального кабелю та встановило освітлення.

Водночас навели лад: поряд із занедбаним будинком прибрали стихійне звалище. Як відомо, “під лежачий камінь вода не тече”. Коли активісти звертаються з проблемними питаннями до влади, до депутатів — проблеми розв’язуються швидше і якісніше. Вже запланований ремонт семи місточків, які давно зруйнувались, і зробили 17-й квартал островом без зв’язку з містом.