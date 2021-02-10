Палав торговельний центр, розташований у середмісті

10.02.2021 18:50

Бригади вогнеборців, швидка евакуація та налякані відвідувачі! У Дніпрі палав торговельний центр, розташований у середмісті. Зокрема, загорівся рекламний щит на фасаді будівлі. Яка причина спалаху та чи були постраждалі — усі подробиці дивіться у наступному сюжеті!

На цьому відео добре видно, як спалахнула рекламна вивіска ресторану, що розташований на другому поверсі популярного торговельного центру у Дніпрі.

Оздоблення на фасаді будівлі загорілось миттєво. Густий дим валив щосили. Від вогню почали трощитись вікна й скло летіло униз просто на тротуар. Тим часом дим поширився і на перший поверх молу. Відвідувачі ж налякалися не на жарт!

Катерина була свідком цієї пожежі. Розповідає — зайшла до торговельного центру разом із подругою. Не встигли дістатися магазину, як почули сирену та заклики охоронців лишити приміщення. Потім почав поширюватися дим.

А от Дмитрові дісталося в рази більше. Він працює на останньому поверсі центру. В момент евакуації помітив охоронця, який самотужки намагався погасити вогонь. Тоді разом з колегою й вирішили допомогти. Власне це саме вони з балкона розпилювали вогнегасник.

Коли все завершилось хлопцю стало погано. Виявилось, що отруївся продуктами горіння.

Тим часом рятувальники звітують — для ліквідації пожежі вистачило 20 хвилин. Значних неприємностей вдалося уникнути завдяки оперативної реакції адміністрації ТРЦ та добровільних помічників.

Втім надзвичайники нагадають, у випадку, якщо ви стали свідком пожежі, треба спочатку телефонувати за номером 101, а не знімати відео для соціальних мереж.

 

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