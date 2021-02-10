Представлена нова інсталяція за мотивами творчості найвідоміших сюрреалістів

10.02.2021 18:33

У музейному просторі ARTAREA ДНІПРО представили нову цифрову інсталяцію за мотивами творчості найвідоміших сюрреалістів усіх часів : Сальвадора Далі та Ієроніма Босха. Відеоарт має назву “Химери, що оживають” і це дійсно варто побачити. Ірина Каблоцька з подробицями.

Опинитися у саду земних насолод приємно, але ж важливо чий він! Якщо йдеться про нідерландського художника Ієроніма Босха, то треба готуватися до жахливих сюжетів.

Цифрова інсталяція в ARTAREA ДНІПРО називається “Сюрреалізм, Далі&Босх“. Як співіснують в одному просторі мотиви художників з паралельних світів? Бо творчість Босха і Далі розділяє чотири з половиною сторіччя.

Дивовижне дослідження, яке стало окремим витвором мистецтва. Це вже третя діджитал виставка ARTAREA, яка привертає увагу до деталей живопису та життєвих колізій митців.

Іронічний Сальвадор Далі крупним планом. А хтось навпаки — бажав роздивитися “короля страхів” Ієроніма Босха, вірніше його картини, що оживають просто перед очима.

Філософські думки — це те, на що налаштовують відвідувачів організатори інсталяції. Виставка надає можливість поміркувати про себе у часі та просторі.

Але за часів Босха і Далі не було такого мистецтва, як відео арт. Тож насолоджуватися новим напрямком у поданні класичних творів й традиційним живописом можна в ARTAREA ДНІПРО. Але всього протягом двох місяців.

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