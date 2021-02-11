Прилетів до України та потрапив у халепу

11.02.2021 18:47

Співробітникам ДСНС рятували іноземця на автошляху Знам’янка-Луганськ-Ізварине неподалік села Новокалинівка. Водій легковика застряг на засніженій дорозі. З’ясувалось, що громадянин США на орендованому автомобілі виїхав з Києва до Дніпра. Але спершу заблукав. А потім через ожеледицю, автомобіль не зміг зрушити з місця. Чоловіку нічого не залишалося, як зателефонувати рятувальникам. Ті витягнули легковик на дорогу, але за 10 метрів він знову застряг.Тож надзвичайникам довелось повторити операцію. Та прослідкувати, аби іноземець доїхав до безпечної ділянки дороги.

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