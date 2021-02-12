Серця, заковані у залізо, освідчення просто на сцені театру та музейна екскурсія про секс. Як у креативний спосіб привітати коханих у нашому місті? Напередодні 14-го лютого усі ці варіанти випробували на собі наші кореспонденти. Дивіться уважно.

Зайчики, що готові скріпити свої стосунки вогнем і залізом, можуть завітати на майстер-клас у справжню кузню.

На майстер-класі у кузні обіцяють незабутню атмосферу, жарти та командну роботу.

Для поціновувачів менш “гарячих” розваг у дніпровському театрі драми та комедії готують цілий романтичний вікенд

Однак найголовніший сюрприз чекає у глядацькій залі. І саме він стане для когось незабутньою родзинкою цих святкових вихідних.

Саме так, 14 лютого сміливці зможуть на кілька хвилин стати акторами та освідчитися коханій людині просто посеред вистави.

Якщо романтичною сміливицею виявиться жінка, роль перепишуть спеціально для неї.

Такий, здавалося б, зовсім не любовний інтерактив, чекає на відвідувачів Історичного музею імені Яворницького 14 лютого.

Попри дещо провокаційну тему, у музеї запевняють: на глядачів чекає цікавий історичний екскурс, приправлений атмосферою любові.