Вартість евакуації автівки може зрости

11.02.2021 18:45

Штрафи  збільшуються. Найближчим часом вартість евакуації автівки може солідно зрости. Про це повідомили у міськраді. Начебто, все через нерентабельність сьогоднішніх розцінок. Про яке саме здорожчення йдеться — поки невідомо. Наразі ж, якщо машину забирають на штрафмайданчик — власник має сплатити щонайменше сімсот двадцять гривень. Також, в інспекції з питань контролю за паркуваннями планують наносити спеціальні позначки в місцях, де залишати авто заборонено. Є й позитивні новини. З весни Міськавтопарк збирається запровадити систему “резидент”. Вона дозволить водіям ставити машину на платних паркуваннях безкоштовно. Щоправда,  лише поряд з домівкою.

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