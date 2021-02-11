У Дніпрі відкрили амбулаторію після капремонту

Реконструкція на майже 18 мільйонів гривень! У Дніпрі відбулось офіційне відкриття лікарні після капремонту. Мова про центр медико-санітарної допомоги №2. Він розташований на проспекті Богдана Хмельницького, 19. Реконструкція завершилася на першому поверсі амбулаторії. Подробиці дивіться у наступному матеріалі.

Після капітального ремонту на повну запрацював перший поверх поліклініки №2. Замінили тут буквально все, хіба що залишився старий каркас будівлі. У закладі вже і згадувати не хочуть про стан палат, коридорів до реконструкції. Медична сестра Наталія вперше за 30 років роботи в амбулаторії відтепер працюватиме в гідних умовах.

Відчули зміни й відвідувачі. Олег лікується в амбулаторії на регулярній основі. Твердить — зараз приходити сюди більш приємно, адже нарешті зникла похмура атмосфера.

Зміни відбулись не лише в дизайні приміщень. Оскільки у будівлі повністю замінили старе тепло та водопостачання. Демонтували дерев’яні перегородки, замінили підлогу й нарешті вона стала рівною. Реконструкції поліклініка не бачила з 1963-го року, коли її ввели в експлуатацію.

Проінспектував результат капремонту й особисто Борис Філатов. Мер заявив, що реконструкція закладу буде продовжена.

Поліклініка на проспекті Богдана Хмельницького веде прийом для понад двадцяти тисяч мешканців Дніпра. Відтепер умови їх обслуговування гідні та зручні.