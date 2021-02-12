Через погодні умови значно ускладнився рух дорогами міста та області

Зима як вона є. Спочатку Дніпро накрив льодяний дощ, який частково заблокував роботу електротранспорту. Потім почалася хуртовина й стовпчик термометра поповз униз. Як наслідок виникла ожеледиця, через яку сталося багато ДТП. У тому числі на трасах. Про наслідки негоди та прогноз на найближчі дні — дивіться у сюжеті нашого Єгора Ромахло.

Якщо хтось засумував за снігом, то сьогодні у вас справжнє свято. Шквальні пориви вітру, хуртовини та ожеледиця — Дніпро опинився у самому епіцентрі негоди. Починалося ж все зі звичайного дощу.

Та температура різко впала нижче нуля й звичайний дощ перетворився на льодяний. Контактна мережа електротранспорту моментально вкрилася кригою, що заблокувало рух тролейбусів. На Амурському мості навіть утворився затор.

Дороги ж перетворилися на ковзанку. Навіть невеликий нахил вулиці ставав справжнім випробуванням для автомобілістів. Ось такий жах відбувався на Крутогірному узвозі.

Ще одна ДТП — вже на Селянському узвозі. З керуванням не впорався водій трактору.

Й подібних ситуацій десятки по усьому місту й на дорогах області. Чимало аварій сталося на трасах у напрямку Запоріжжя та Кривого рогу. У Нікополі ж взагалі скасували міжміські перевезення. У тому числі у напрямку Дніпра. Як курсуватимуть автобуси у вихідні поки невідомо. Самі ж водії розлючені. Ані комунальників, ані снігоприбиральної техніки на дорогах не бачили.

У міськраді ж божаться — роблять усе, що в їхніх силах. Мовляв, на боротьбу з негодою вивели близько сотні одиниць техніки. На посипання автошляхів вже витратили майже півтори тисячі тонн протиожеледної суміші.

Синоптики ж повідомляють — розслаблятись не варто. Балканський циклон, який накрив Дніпропетровщину, лютуватиме ще декілька днів. Попереду значне зниження температури. І куди ж без шквального вітру.

“На цю ніч ми очікуємо 10-15 морозу, вдень 7-12. 13-14 лютого опадів не очікуємо. Ожеледиця на дорогах зберігається. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду.”

Аби не наражати себе на небезпеку, рекомендують не виходити з дому без нагальної потреби. Й, звісно ж, утриматися від далеких подорожей на авто.