Стартує проєкт «lifecell Академія» для шкіл невеликих населених пунктів

У середній школі села Миролюбівка навчається 140 дітей. Вісім з них неодноразово перемагали у районних та обласних олімпіадах. Аби мотивувати школярів до навчання та забезпечити всебічний розвиток учнів, lifecell запускає змагання з успішності «lifecell Академія» для шкіл невеликих населених пунктів Дніпропетровщини.

Інтернет відкриває безмежні можливості для розвитку та навчання. А під час тривалих карантинних обмежень мережа й узагалі стає нагальною потребою.

В кінці другого семестру компанія нагородить кращі за середнім балом успішності класи. В якості подарунку кожен учень класу-переможця отримає рік безплатного користування мобільним зв’язком за тарифним планом «Інтернет БЕЗМЕЖ» або «Смарт Лайф», що містять великий об’єм Гігабайтів.

Найближчим часом програму Lifecell буде запущено й в інших селах Дніпропетровської області.