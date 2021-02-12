Перемогу у конкурсі співфінансування здобули 166 ОСББ та ЖБК

Ремонт фундаменту та утеплений фасад! Це найпопулярніші варіанти, які обирають жителі ОСББ та ЖБК у програмі по співфінансуванню ремонтів.Вже цьогоріч перемогу у конкурсі здобули 166 учасників. Більшість співпрацюють з міськрадою не вперше й вже встигли багато чого полагодити. Зараз же — можуть втілити більш глобальні проєкти.

Жителі багатоквартирного будинку по провулку Парусний, 6 вперше подались на програму співфінансування ОСББ та ЖБК. Й дуже задоволені, оскільки стали одними з переможців. На кошти, що отримають, хочуть утеплити фасад.

Жителі будинку самостійно мають зібрати 30% від суми за ремонт. А це 250 тисяч гривень, майже 550 тисяч гривень додадуть з бюджету міста. А от ОСББ на вулиці Метробудівна, 3 – виграють не вперше. Раніше зробили освітлення, полагодили каналізаційну мережу та зливовідводи. Цьогоріч запланували зробити відмостку по всьому будинку.

Обійдеться така реконструкція в понад 750 тисяч гривень. Мешканці кажуть, таку суму їм виділили. Оскільки, за новими умовами співфінансування, чим більша площа будинку — тим більше грошей.

Програма співфінансування ОСББ та ЖБК у Дніпрі діє з 16-го року. За цей час реалізовано більше 2,5 тисяч ремонтів.

Всього ж на 2021 рік ремонти заплановані у понад 160 міських ОСББ.