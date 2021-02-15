Відпрацювання технік та повне занурення у віртуальний світ! Все це про кіберспорт. Віднедавна в Україні його визнали офіційно. Тож мотивації у любителів онлайн-ігор — хоч відбавляй. До Дня кіберспорту дніпровські гравці розповіли про свої тренування та перспективи. Поділились скільки на цьому можна заробляти та пообіцяли прославити Україну на світовій арені!

Предмет, який зараз в мене в руках, впізнають далеко не всі. Це тетріс, така собі портативна відеогра 80-х років. Від якої фанатіли мільйоні людей. Але час плинув, ігри модернізувались і перемістились у комп’ютери. А віднедавна це заняття офіційно визнали спортом. Кіберспортом.

Місце, в якому ми зараз знаходимось, справжній рай для початківців та професіоналів в кіберспорті. Кожен другий хлопець, який сюди потрапляє, мріє про професіональне визнання в онлайн іграх. До цього впритул вже наблизився 17-річний Олександр.

Хлопець додає : якщо хочеш досягти висот в цій сфері, непотрібно плутати ігроманію з кіберспортом. Аби стати професіоналом, на тренування потрібно витрачати мінімум 5 годин на день. Так, так — саме тренуватися, а не просто грати. А ще обов’язково вдосконалювати свої навички та вивчати нові техніки.

Пліч-о-пліч з Сашком тренується його товариш та колега Микита. Вони обидва увійшли до списку майбутньої нової дніпровської команди кіберспортсменів.

Ініціатором же створення нової прогресивної команди став Данило. Він опікуватиметься питаннями оренди приміщення, графіку роботи, реєстрацією учасників на змагання. Данило твердить , його мета – створити надпотужну команду, яка підкорюватиме кіберсвіт. А з часом навіть складе конкуренцію справжнім монстрам кіберспорту.

Українські геймери тішаться тим, що в Україні нарешті визнані загальні правила кіберспорту. Це наближає гравців до чесних та єдиних для всіх умов змагань. Також федерація розпочала тісну співпрацю з міністерством освіти.

Тобто найближчим часом можна буде отримати ще й професійну освіту з кіберспорту. Дмитро додає — за останні декілька років спортивні змагання з відеоігор стали настільки поширеними, що скоро зможуть обійти за популярністю навіть футбол.

Тож як бачимо, кіберспорт впевнено увірвався в реалії 21-го сторіччя. І команди геймерів минулої суботи навіть почали запеклу боротьбу за Кубок України.