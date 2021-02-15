Фонд “За Дітей” подарував Мистецько-художньому коледжу видання для майбутніх менеджерів

З нагоди Міжнародного дня дарування книг Благодійний Фонд “За Дітей”, заснований Марією Пінчук, передав Дніпропетровському мистецько-художньому коледжу

культури свіжі видання. Це книги з топа посібників, рекомендованих сучасним менеджерам. Вони будуть дуже цікаві студентам зі спеціальності, що лише цього навчального року відкрилася у коледжі.

У Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури перший рік, як почали навчати спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності». Чимало годин майбутні проєкт-менеджери культурних індустрій проводять у спілкуванні з місцевими фахівцями, набуваючи практичних знань. Проте не менш потрібне і знання теорії.

Міжнародний день дарування книг, до якого була присвячена акція фонду “За дітей”, відзначають з 2012 року. Ідею підказав маленький син засновниці сайту дитячої книги у США. Так з’явилося свято, спрямоване на підвищення інтересу та доступу до книг і бібліотек. Благодійний Фонд Марії Пінчук “За Дітей” вирішив подарувати до бібліотеки коледжу нещодавно видані книги з культурного менеджменту, основ реклами, зв’язків з громадськістю.

Допомога дітям та студентам у здобутті якісної актуальної освіти — один з напрямків діяльності фонду.

Нова спеціальність коледжу згуртувала студентів, що прагнуть позитивних змін у суспільстві.

Але на цьому добрі справи благодійного фонду “За дітей” не закінчилися. Засновниця фонду Марія Пінчук та директорка коледжу Інна Рудкевич підписали угоду про подальшу співпрацю.