 У театрі опери та балету готують прем’єру казки “Попелюшка”

Карета майже готова. Незабаром вона повезе Попелюшку на бал. І це відбудеться на сцені театру опери та балету. Саме там готують прем’єрну виставу за музикою Сергія Прокоф’єва. Класичну казку втілюють за всіма законами жанру. З перевтіленнями героїв та предметів. Наша Ірина Каблоцька цікавилася дивами, що відбуваються у бутафорній майстерні.

Тонкими роблять візерунки вистави “Попелюшка” постановники та працівники восьми цехів.

Декорації майже змонтовані, костюми теж знаходять своїх героїв.

Головна героїня, як справжня Попелюшка, мріє скоріше одягнути прекрасну сукню. Але вона настільки тонка, що її нададуть перед самою прем’єрою.

Мрія Попелюшки потрапити на бал теж обов’язково втілиться. А їхати треба у кареті. Її, майже у натуральну величину та вагою близько 100 кілограмів, доробляють зараз у бутафорному цеху. За спеціальним ескізом.

Карета, лише з однією пасажиркою, не буде робити на сцені складних віражів. Але вона повинна справити незабутнє враження.

Зрозуміло, що у театрі не шукають простих рішень. Якщо домовилися, що декорації та костюми у стилі барокко, значить так і буде.

Дрібниць у роботі бутафорів та декораторів не буває. Попри те, що всі деталі створюють з простих матеріалів.

Те, що роблять ці майстрині, невдовзі стане об’ємними прикрасами для карети, вона ніби розквітне. З зали це виглядатиме неперевершено, вважає Наталя.

Тим часом артисти продовжують обживати сценічні умови казки. І знаходять багато фарб для ролей.

До прем’єри залишився тиждень. 26 лютого і карета вирушить на бал, а кришталевий черевичок знайде свою хазяйку.