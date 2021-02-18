Міськзеленбуд почав прибирати гілки з тополь на Лоцманському узвозі

Дочекалися на омолодження дерев! Міськзеленбуд почав прибирати гілки з височенних тополь на Лоцманському узвозі. Тамтешні жителі буквально завалили міськраду проханнями впорядкувати небезпечні велетнів. Люди боялися кожного пориву вітру — гілки вже падали на автівки, паркани та дахи. Подробиці — далі у сюжеті.

Від самого ранку на Лоцманському узвозі кипить робота. Тут почали омолоджувати дерева.

Гілки з височенних тополь, заввишки 6-поверхові будинки, обрізають на прохання місцевих мешканців. Люди просто завалили міськраду зверненнями.

Жителі узвозу розповідають: гілки розбивали припарковані автомобілі й руйнували дахи. Дивом ніхто з не постраждав. Та найбільше переймаються через дітей, що навчаються ось у цьому спеціалізованому закладі.

Прибрати тут небезпечні гілки комунальників просили кілька років поспіль, проте спеціалісти міськради ніяк не могли розібратися — кому ж належать ці дерева. Цього літа, нарешті, з’ясували — вони таки на балансі міста, тож провели всі необхідні експертизи, а взимку, як і належить, почали омолодження.

Цієї зими по всьому місту планують омолодити з півтисячі дерев, ще стільки ж сухостоїв підуть під знесення.

Роботи на Лоцманському узвозі обіцяють закінчити протягом тижня — тут 19 височенних тополь, тож за день з усіма не впоратись. Доки триває омолодження, рух транспорту на вулиці обмежений. Тож водіям краще обирати альтернативні маршрути.