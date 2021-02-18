У КП “ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” пояснили причини частих ДТП з трамваями

Бережись трамваю! У Дніпрі почастішали аварії за участі електротранспорту. Вагони сходять з колій у різних частинах міста. Минулого тижня серйозних травм зазнала жінка, що чекала трамвай на зупинці. Чому цих ДТП так багато й що з цього приводу збираються робити — сьогодні намагалися пояснити комунальники. Подробиці знає наш Єгор Ромахло.

Ризикнути й проїхатися на трамваї. За останні декілька місяців електротранспорт все частіше сходить з колій і наражає на небезпеку не тільки пасажирів, а й людей навколо.

30 січня. Другий вагон трамваю №16 раптово сходить з колії та буквально перекриває усю дорогу. На щастя, у цей момент автівок там не було. А це вже перехрестя вулиці Чернишевського з проспектом Гагаріна. Тут “дав кута” перший трамвай.

Якщо усі ці випадки були без постраждалих, то ось на Старомостовій площі трамвай, що зійшов з рейок, збив жінку. В постраждалої перелам руки й ноги

І ось тепер, після декількох десятків аварій, у міськраді вирішили пояснити — чому ж вагони злітають з рейок. Й тут нічого сенсаційного — адже справа у критичному стані трамвайних колій. І, звісно ж, грішать на погодні умови.

На ремонт, при якому колії повністю замінюють, грошей немає. Щороку місто може собі дозволити капітально оновити лише 3-4 кілометри. В інших випадках — на місце аварії виїжджає ремонтна бригада, яка намагається максимально продовжити життя старих рейок.

У планах мерії на це рік оновити 4,5 кілометри колій на проспектах Богдана Хмельницького та Гагаріна. Також відремонтують кілька переїздів та ділянок з різкими поворотами.