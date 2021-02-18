У Дніпрі на Алеї пам‘яті вшанували память полеглих захисників Дебальцевого

Ця назва відома усім від 2015-го року. Саме цими днями під містом, що контролювали українські військові, почала утворюватися облога. Бойовики прагнули повторення сценарію з Іловайським котлом. Про подробиці тих подій — дивіться далі в сюжеті.

Понад сто вісімдесят загиблих, декілька сотень поранених, зниклі безвісти. Це втрати української армії за місяць зимових боїв за Дебальцеве. Найзапекліші — тривали із 8-го по 18-те лютого 2015-го. Окупанти намагалися за всяку ціну взяти місто. А далі — й Краматорськ, Бахмут.

На наших 2500 тисячі захисників ворог кинув всемеро більше солдатів. 18 лютого українським військовим довелося відійти із позицій та укріпитися на інших рубежах, які тримають і по цей день.

Ключовим фактором втрати Дебальцевого стала участь у тих боях кадрових російських військ поруч з так званими “армійськими корпусами” ДНР. Сьогодні на Алеї пам’яті до меморіалів полеглим українським захисникам принесли квіти небайдужі.

Учасників бойових дій на сході закликають записувати свої фронтові згадки та нести до музею АТО. Щоб зберегти їх для нащадків.