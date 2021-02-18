На полігоні у Черкаському пройшли всеукраїнські навчання сухопутних військ

Димові шашки, звільнення полонених та стрільбища! Представники 4-х оперативних командувань сухопутних військ відпрацьовували вміння на полігоні у Черкаському! Такі всеукраїнські збори проходять лише раз на рік, тому подія — знакова та видовищна! Усі подробиці — в наступному репортажі.

Захід все національного масштабу! Власне саме тут на полігонах оперативного командування «Схід» вже розпочалось відпрацювання навичок з територіальної оборони! Програма дуже насичена, кожне бойове завдання за чітким розкладом.

За легендою біля адміністративної будівлі міста зібралися протестувальники. На першому етапі свою роль відіграє поліція діалогу — намагаються владнати конфлікт розмовою. Втім, активісти таки розпочинають відкриту провокацію.

Тут вже реагує Нацгвардія й затримує порушників порядку.

Інший сценарій — ворог намагається захопити військові склади й підпалив їх. Оперативні командування мають відреагувати.

Наступна версія — це відпрацювання дій, в обставинах, коли незаконне збройне формування захопило адмін будівлю. Ситуація ускладнена, адже всередині випадкові цивільні особи. Штурмова група зайняла вогневі позиції та за пострілом снайпера розпочала операцію.

Завдання виконали відмінно. Бранців визволили. Далі викликали евакуаційний підрозділ. Залишаючи приміщення, спецпризначенці використовують димову завісу для прикриття.

На практичних заняттях результат залежить від взаємодії підрозділів, — ділиться начальник служби територіальної оборони.

Продемонстрували військові і як відбуваються перевірки на КПП та як поводяться з порушниками.

А от резервісти займалися бойовою підготовкою. Виконували вправи зі стрільби, здавали нормативи зі збирання та розбирання зброї.

Впорався із завданнями й одразу треба готуватися до наступних. Оскільки програма навчань чимала.

Командування переконане – навички, які підрозділи набули під час тренувань, дозволять їм ефективно діяти в бойових умовах.