На міські ДЮСШ чекає об’єднання та укрупнення

Слідом за лікарнями, об’єднання та укрупнення чекає і на ДЮСШ. Під реорганізацію підпали № 4, 11, 12, 13, а також школа олімпійського резерву з легкої атлетики “Метеор” та “Динамо”. Об’єднуються ті спортивні осередки, які не мають повноцінної бази для тренувань. Таким чином у місті буде двадцять одна ДЮСШ. Усі заклади, що оптимізують, територіально лишаються на своїх місцях. Тренери та вихованці працюватимуть у звичному режимі. Зміни торкнуться лише адміністрації.

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