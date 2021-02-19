Виповнюється 29 років від дня затвердження Державного герба України

Поряд з прапором, гімном і Конституцією він — один із чотирьох офіційних символів України. Малий герб — то усім знайомий золотий тризуб. Він затверджений Верховною Радою України 19 лютого 1992 р. Великий ще й досі у стадії розробки.

Від Київської Русі за часів Володимира Великого, до сучасної незалежної України. Тризуб, один із трьох символів нашої державності, має тисячолітню історію.

В останні роки правління Володимира на верх герба додався хрест. За час свого існування герб періодично видозмінювався. Аж доки у 13 столітті цей так званий “знак Рюриковичів” не зник із вжитку. Повернення тризуба сталося лише у 20 столітті.

Як це не дивно звучить зараз, але 1917 року, коли виникла потреба у виборі символу української державності, тризуб був зовсім не очевидним варіантом. Обирали поміж кількома іншими.

Однак жоден із численних запропонованих варіантів не був слушним. А от герб Володимира виявився таким, що відповідав запиту. Офіційним символом України він був до радянського періоду. За часів СРСР його, звісно, забороняли.

І вже майже 30 років Україну важко уявити без її давнього символу. До речі, тризуб є малим гербом. Хоча в нашій Конституції згадується ще й великий, якого, фактично, не існує. Наприкінці минулого року на конкурсній основі великий герб таки обрали. Втім, за часи незалежності це вже четверта спроба.