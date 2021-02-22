До України із дня на день має прибути перша партія вакцини AstraZeneca. І її одразу розподілять між регіонами. Масове щеплення дуже важливо, кажуть у МОЗ. Це один з головних способів боротьби з COVID-19. Адже кількість хворих знову зростає. За минулу добу маємо понад три тисячі нових інфікованих.

В Україні за минулу добу зафіксовано понад три тисячі нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше інфікованих — в Івано-Франківській, Вінницькій, Житомирській, Львівській та Чернівецькій областях. На Прикарпатті від понеділка посилюють карантинні обмеження. У регіоні фіксують понад 600 нових випадків інфікування щодня. Медзаклади переповнені. На території Богородчанської центральної районної лікарні навіть розгорнули мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.

На Дніпропетровщині з початку пандемії COVID лабораторно підтвердили у понад 70 тисяч людей. За останній тиждень кількість інфікованих знову почала збільшуватись.

За минулу добу в області +126 нових інфікованих. Більшість знову у Дніпрі. Наразі в обласному центрі на коронавірус хворіють 1 367 осіб, у стаціонарах перебувають – 279 пацієнтів.

“У 21-й лікарні – 91 пацієнт, у 16-й лікарні – 37, у 4-й лікарні – 46 пацієнтів, у 6-й лікарні – 22, у 9-й лікарні – 32, в 11-й лікарні – 48, у 6-й дитячій – 3 пацієнти з COVID-19.”

У ковідному відділенні Мечникова наразі 50 пацієнтів. З них 13 надважких, дві вагітні. За життя однієї з них та її малюка борються лікарі. Адже у 35-річної жінки COVID-пневмонія уразила 60% легень. Медики вкотре закликають бути уважними до свого самопочуття. Адже коронавірус непередбачуваний. Як приклад, наводять історію свого пацієнта – 50-річного чоловіка, у якого все починалось із незначного кашлю та невисокої температури.

Медики кажуть, імунізація – наш єдиний вихід із пандемії. З дня на день Україна чекає на першу партію вакцини AstraZeneca. 500 000 доз вже їдуть до нашої країни.

Міністр охорони здоров’я тим часом повідомив — успішно завершив переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Мова про додаткові 5 мільйонів доз від цього виробника. Загальний же обсяг вакцин NovaVax, який очікується в Україні, на сьогодні складає 15 мільйонів.