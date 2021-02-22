Зроблено перший крок до легалізації приватних детективів

Пошук, фіксація, аналіз та передача інформації! Верховна Рада зробила перший крок до легалізації приватних детективів. Депутати проголосували за проєкт закону у першому читанні. В Україні цей вид послуг офіційно досі не визначений. Хоча класифікатор професій таку діяльність визнає. Тож хто такі детективи? Відповідь — у наступному сюжеті!

Майже легалізували. Незабаром в Україні офіційно визнають діяльність приватних детективів. Верховна Рада вже у першому читанні ухвалила такий законопроєкт.

Законопроєкт підтримали 286 депутатів.

Зокрема, законом передбачено, що приватним детективом може людина, яка має:

українське громадянство;

повну вищу освіту за спеціальністю”правоохоронна діяльність”;

володіє державною мовою;

має трирічний стаж роботи в галузі права ;

та пройшла відповідне навчання й отримала свідоцтво.

Ігор практикує приватну детективну діяльність вже понад 10 років. Почалося все з навчання на юридичному. Потім був міліціонером, згодом оперативником відділу розшуку.

З часом вирішив працювати сам на себе. Зараз займається пошуком безвісти зниклих, охороняє комерсантів. Та одним із найпопулярніших запитів від клієнтів є сімейні проблеми. Розслідування ж проводить дотримуючись законів. Користується лише відкритими даними.

Весь цей час Ігор працював легально, але без офіційного визнання професії приватного детектива. Спирався на базу державного класифікатора економічної діяльності. Хоча багато його колег прикривались іншими професіями.

Зараз представники цієї професії сподіваються, що разом з узаконенням, будуть передбачені права та обов’язки детективів. Мають бути впорядковані питання озброєння, створення органу контролю, визначення бази, на якій проводитимуться навчання. Також важливо, щоб свідчення агентів визнавали в суді.

Але закон набуде чинності, якщо його ухвалять у другому читанні й підпише президент.