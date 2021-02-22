Чи готові землевласники та орендарі до земельної реформи?

Земельний мораторій скасовується! Після 18 років заборони, українці отримають право продавати та купувати сільськогосподарську землю. Закон президент підписав ще торік у квітні. Повноцінно ринок має запрацювати вже цього літа. На що чекати землевласникам та орендарям і як вони ставляться до реформи — дізнавалася наша Таїсія Скрипник.

18 років купівля та продаж сільськогосподарської землі для українців було табу. І ось нарешті 1 липня заборона буде знята і ринок землі знову стане відкритим. Як цю звістку сприйняли землевласники та чи готові вони до таких змін?

Олександр фермерує вже 19 років, каже – земельний мораторій завжди підтримував.

“Кожного року, скільки цей закон про ринок землі існує, ми їздили під Верховну раду вимагали, щоб продовжували мораторій. Не за того, що не потрібен ринок землі. А тому, що у державі немає практично порядку.”

Фермер продовжує, у його господарстві 800 гектарів землі, більша частина з яких орендована. Чоловік переймається, якщо землю, на якій він працює, продадуть іншому власнику, невідомо, чи зможе він орендувати її й надалі.

Голова обласної Асоціації фермерів пояснює, загалом землероби не проти, аби ринок став відкритим. Однак не в такому вигляді, як держава пропонує зараз. Адже нова реформа, на його думку, не має достатніх запобіжників від можливих спекуляцій на купівлі та продажу земель.

В Україні ж такого не передбачено. Тому люди бояться, що як тільки ринок відкриється, олігархи розкуплять землі. А після – перепродаватимуть або ж здаватимуть їх в оренду фермерам вже по завищених цінах.

Регулятора, який би встановлював гранично можливу ціну за гектар землі, дійсно немає, каже фахівець обласного управління агропромислового розвитку Сергій Корнієвський. Вартість обмежуватиметься лише попитом. А от нижча, стартова закріплена законом і для кожного регіону своя.

“Нормативна грошова 1 гектару землі в області складає 30251 гривня, це мінімальна вартість яка буде під час купівлі-продажу.”

На першому етапі реформи ринок відкриється тільки для фізичних осіб — громадян України з обмеженням не більше 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року купити й продати землю зможуть юридичні особи, засновані в Україні, територіальні громади та держава в обсязі до 10 тисяч гектар. Іноземці придбати землю не зможуть, змінити це можна лише шляхом референдуму.

Щодо побоювання фермерів про масове скуповування земель, Сергій Корнієвський зазначає — реформа не зобов’язує землевласників продавати свої паї. Вони зможуть розпоряджатися ними, як забажають: обробляти самостійно, надавати в оренду або ж подарувати. Суттєво умови зміняться лише для тих, хто має акти на постійне користування землею.

Якщо власник земельного паю вирішить його продати — орендар має переважне право на його купівлю. Тож у випадку однакових цінових пропозицій, земля перейде тому, хто вже працював на ній. Державні та комунальні сільськогосподарські землі взагалі продаватися не будуть.