Отримати відео з міських камер спостереження стало простіше

23.02.2021 18:37

Досить часто у випадках, коли стається щось неочікуване або треба когось розшукати, виникає необхідність переглянути запис відеоспостереження. Подати замовлення можна на сайті dniprorada.gov.ua. У кабінеті мешканця є форма на одержання архіву з камер Ситуаційного центру. Потрібно вказати дату події та пояснити — навіщо потрібно відео. Жодних паперових документів мерія не вимагає.

“Після подання заявки, ви отримаєте інформацію, що заявка подана. Потім відповідь й посилання. Відео зберігається впродовж 21 дня.”

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Дніпропетровщина отримає вакцину від коронавірусу ввечері вівторка чи у середу

23.02.2021 18:54

Поліцейські затримали шахрайок, які обібрали 88-річну жінку

23.02.2021 18:48

На Мандриківській комунальники зайнялися омолоджуванням дерев

23.02.2021 18:45

Чапля, яку минулого тижня врятували патрульні, померла від стресу

23.02.2021 18:42

Останній вівторок лютого — Всесвітній День стерилізації тварин

23.02.2021 18:34

3 смерті на воді тільки за минулий тиждень!

22.02.2021 19:04
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com