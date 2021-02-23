Отримати відео з міських камер спостереження стало простіше

Досить часто у випадках, коли стається щось неочікуване або треба когось розшукати, виникає необхідність переглянути запис відеоспостереження. Подати замовлення можна на сайті dniprorada.gov.ua. У кабінеті мешканця є форма на одержання архіву з камер Ситуаційного центру. Потрібно вказати дату події та пояснити — навіщо потрібно відео. Жодних паперових документів мерія не вимагає.

“Після подання заявки, ви отримаєте інформацію, що заявка подана. Потім відповідь й посилання. Відео зберігається впродовж 21 дня.”