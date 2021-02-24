До Дніпропетровської області має надійти 37 тисяч доз вакцини проти COVID-19

Загальноукраїнську імунізацію розпочато! Черкаська область стала першим регіоном, який отримав вакцину від коронавірусу. У середу вранці препарати вирушили до 7 областей. До цього списку Дніпропетровщина не ввійшла. Але в МОЗ обіцяють, що решта регіонів отримають вакцину максимум завтра вранці. Про ситуацію з коронавірусом та щепленнями — дивіться далі.

24 лютого можна вважати офіційним стартом вакцинації в Україні. Є і перший щеплений. Це лікар, що працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні. Цей регіон одразу отримав вантаж з індійським препаратом.

До Черкащини доправили понад 16 тисяч доз. До Дніпропетровської області має надійти 37 тисяч. Обіцяють, сьогодні ввечері вакцину відправлять.

Як тільки вакцина надійде в область, одразу розпочнеться щеплення. Скоріш за все, у четвер. Перші в черзі медики. Але процедура добровільна, в МОЗ не виключають, що зголосяться не всі.

Поки вакцина їде, фіксуються нові випадки COVID-19. За минулу добу в Україні додалося 5850 інфікованих. На Дніпропетровщині — понад 200. Відсьогодні в країні розпочався адаптивний карантин з чотирма кольоровими зонами. Планувалось, що всі стартуватимуть з жовтої. Але Івано-Франківщина вже потрапила до червоної. А це означає, що діятимуть обмеження.

Декілька областей потрапили вже до помаранчевого рівня небезпеки. А він є попереджувальним перед суворим локдауном. Дніпропетровщина за своїми показниками поки залишається в жовтій зоні.