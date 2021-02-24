Мешканці житломасиву Північний платитимуть за водопостачання, як і всі дніпряни

Понад 40 гривень за кубометр води — в минулому! Відтепер жителі масиву Північний платитимуть за водопостачання, як і всі дніпряни. Раніше ж мешканці півтора десятка будинків переплачували майже у 2 рази. Адже не були підключені до міських мереж. Хоча вимагали цього багато років. І от сьогодні на сесії міськради Дніпра нарешті прийняли важливе рішення. Подробиці у наступному сюжеті!

На сесії депутати Дніпра розглянули одне із найболючіших питань — тарифи на воду для мешканців житломасиву Північний. Для розв’язання питання народний депутат Дмитро Кисилевський залучив місцеву владу, районну адміністрацію та власне промислове підприємство, на балансі якого знаходяться мережі. Разом прийняли рішення готувати проєкт постанови. Нарешті за багато років, що існує проблема, сторони дійшли компромісу і рішення прийнято.

Проблему водопостачання жителів вулиць Липової та Лісозахисної не могли розв’язати десятиліттями. Мережі розташовані на території одного підприємства, але під’єднані до підрозділу “Укрзалізниці”. Через те, що люди не були підключені до централізованого постачання від комунального підприємства — вимушені були переплачувати. Йшлося про вдвічі, а то й втричі більший тариф.

Поки депутати гадають, як остаточно передати мережі на баланс міста, жителі зможуть укласти угоди на водопостачання і водовідведення з КП «Дніпроводоканал». І з квітня сплачувати за воду так, як платять інші дніпряни. Різницю ж між комерційним та побутовим тарифом покриє місто.

Платіжки за водопостачання та водовідведення за урізаним майже у 2 рази тарифом жителі Північного мають отримати вже у квітні.