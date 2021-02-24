Міський застосунок для паркування отримав нові функції

Відтепер — ще зручніше. Дніпровський додаток для паркування отримав нові функції. Місячний абонемент дає можливість безлімітно залишати автівку на так званих “закритих майданчиках”. Їх у місті всього 4 – біля ринку “Озерка”, на Героїв Майдану, Вокзальній площі та вулиці Центральній. Як таке оновлення сприйняли водії — далі у сюжеті.

Під’їхати до шлагбаума, взяти квитанцію та обрати зручне місце для своєї автівки. А вже потім — підійти до паркомата, відсканувати отриманий папірець та розплатитися. Саме такою була система паркування раніше. Зараз достатньо завантажити мобільний додаток та виконати декілька кліків.

Донедавна дія абонементу не поширювалася на закриті майданчики, як наприклад ось цей, на Вокзальній площі. Та тепер проблем немає. Чим й задоволений Сергій, який користується додатком для паркування вже понад рік.

Абонементу на паркування — це ще й вигідно. Економія становить приблизно 60%. Принаймні, так запевняють у міськраді.

Наразі мобільний додаток пропонує два варіанти абонементу — на місяць чи на квартал. Окрім цього, за допомогою застосунку можна оплачувати й одноразове паркування на території усього міста.