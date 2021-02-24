Сесія міськради підтримала об’єднання спортивних шкіл

24.02.2021 18:59

Об’єднання спортивних шкіл, підтримка чорнобильців, приватизація та сприяння ОСББ. У Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. Ця подія стає все менш видовищною, адже відбувається суворо за регламентом без жодних дискусій. Суперечливі питання депутати обговорюють подалі від зайвих очей. Ось і цього разу обранці усе погодили у профільних комісіях. Тож на сесії проголосували досить швидко. Подробиці — дивіться далі.

На сесії міські депутати ухвалили низку важливих рішень стосовно бюджету та соціальних питань. Зокрема, збільшили фінансування муніципальної програми захисту чорнобильців майже на 2 млн грн. А ще підтримали приватизацію 13 об’єктів комунальної власності.

Проголосували депутати й за об’єднання 6 спортивних шкіл. Реорганізація торкнеться лише адміністрації. Самі ж заклади, устаткування та тренери залишаться на своїх місцях. Об’єднають спортшколи № 4, 11, 12, 13, ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики та ДЮСШ «Динамо». Так само реорганізують і міський шахово-шашковий клуб імені Уріха.

Торік у Дніпрі створили 8 адміністрацій районів замість ліквідованих районних рад. Тепер депутати наділили їх повноваженнями. Адміністрації зможуть виділяти фінансування на будівництво дитячих майданчиків, ремонт доріг, внутрішньоквартальних комунікацій, проводити благоустрій територій та зелених насаджень.

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