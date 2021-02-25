Першими у Дніпрі від коронавірусу щепили медиків інфекційної лікарні

Нарешті старт вакцинації й на Дніпропетровщині! Розпочалась вона сьогодні вранці. Першим, кого щепили, став заввідділення 21-ї лікарні Анатолій Анчишкін. Другою — лікарка-інфекціоністка. Препарат Covishield приїхав до нас вночі, був розвантажений на склад. Область отримала 37,5тисяч доз. Розпочали імунізацію з Дніпра.

Попри 70-річний вік, пан Анатолій перший, хто зголосився вколоти собі вакцину від коронавірусу.

Після щеплення чоловік почувається добре. Каже, не мав жодних сумнівів щодо процедури.

А наймолодша лікарка-інфекціоністка цієї ж лікарні стала другою вакцинованою в області від COVID-19. Ірина допомагає хворим на коронавірус із самого початку пандемії.

Поки імунізацію робитиме одна мобільна бригада. І тільки у Дніпрі. На день зможуть вколоти близько 100 доз.

Інші міста області до вакцинальної кампанії підключатимуть поступово.

37 з половиною тисяч доз, що надійшли на Дніпропетровщину, вистачить, аби щепити понад 18 тисяч медпрацівників, що залучені до боротьби з коронавірусом.

Після медпрацівників, згідно з дорожньою картою, вакцинуватимуть інші групи ризику — нацгвардійців, поліціянтів та людей похилого віку. Надалі до мобільних бригад додадуться й кабінети щеплення. Й тим і іншим держава цю роботу оплатить додатково.

Але підписання угод на оплату розпочнеться тільки після визначення профільним міністром переліку всіх закладів, які братимуть участь у програмі “Вакцинація”. Поки цей документ в процесі оформлення.