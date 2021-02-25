На Дніпропетровщині планують відновити трансплантацію. Це питання сьогодні обговорювали на практичній конференції у лікарні імені Мечникова. Нова автоматизована інформаційна система має спростити процедуру пошуку донорів та надасть можливість розвиватися галузі. Про цю надважливу тему — дивіться прямо зараз.

З січня в Україні повноцінно запрацювала єдина державна інформаційна система трансплантації. Вона містить дані про людей, які згодні стати донором. Та тих, хто цих органів потребує. Фахівчиня комітету національного здоров’я каже, ця база значно спрощує процедуру трансплантації.

Це збільшує шанси врятувати людське життя. Крім нової автоматизованої системи, в Україні прийняли зміни до закону про трансплантацію. Вони мають усунути загрозу переслідування лікарів. Адже раніше трансплантологи постійно ризикували бути притягнутими до карної відповідальності.

Зміни викликають чимало питань як з боку медиків, так і представників влади. Аби врегулювати ці питання та обговорити подальший розвиток трансплантології, в лікарні імені Мечникова зібрали практичну конференцію.

Основною базою для проведення трансплантацій в регіоні вбачають саме лікарню імені Мечникова. Тут вже мають досвід пересаджування нирок з використанням сучасного лапароскопічного обладнання.

За даними міністерства охорони здоров’я, щороку в Україні трансплантації органів потребують близько 5 тисяч людей.